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Sport

Șumudică, după egalul CFR-ului în Gruia cu campioana României: ”E tragic. Toată lumea zice că vom fi depunctați...”

s Scris de silvia pugna
Șumudică, după egalul CFR-ului în Gruia cu campioana României: ”E tragic. Toată lumea zice că vom fi depunctați...”
Aosom
CFR Cluj rezistat în fața campioanei României și a scos un egal cu Universitatea Craiova în etapa cu numărul 15 a sezonului regulat al Superligii.

Sursa: Ziua De Cluj

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