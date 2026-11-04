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Sport

”Sunt cele mai dificile zile din viața mea”. Prima reacție publică a portarului care a provocat decesul unui adversar

t Scris de teodor serban
”Sunt cele mai dificile zile din viața mea”. Prima reacție publică a portarului care a provocat decesul unui adversar
Aosom
Portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono, a rupt tăcerea miercuri, declarând că trece prin cele mai dificile zile din viața sa, în urma decesului atacantului de la CD Tenerife, Jesus de Miguel, cu care s-a ciocnit violent în timpul unui meci, luni, scrie AFP.

Sursa: Ziare

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