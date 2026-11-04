 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

„Sunt cele mai grele zile din viaţa mea”. Prima declarație publică a portarului care l-a faultat mortal pe fotbalistul Jesus de Miguel

a Scris de alina popescu
„Sunt cele mai grele zile din viaţa mea”. Prima declarație publică a portarului care l-a faultat mortal pe fotbalistul Jesus de Miguel
Aosom
Portarul echipei Andorra FC, Jesus Owono, a rupt tăcerea miercuri, afirmând că trăieşte „cele mai grele zile” din viaţa sa, la o zi după moartea atacantului formaţiei Tenerife, Jesus de Miguel, pe care l-a lovit violent în timpul meciului de luni, relatează AFP.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech