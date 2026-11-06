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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Superliga. Etapa a 15-a. Rezultatele şi clasamentul

a Scris de anca flondor
Superliga. Etapa a 15-a. Rezultatele şi clasamentul
Aosom
Vineri, Petrolul Ploiești și-a continuat parcursul bun și a învins-o pe UTA Arad. Liderul Dinamo a pierdut în fața celor de la FC Argeş.

Sursa: Stiri Pe Surse

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