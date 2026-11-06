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Sport

Supriză la Mioveni. FC Argeş a răpus liderul Dinamo

a Scris de anca flondor
Supriză la Mioveni. FC Argeş a răpus liderul Dinamo
Aosom
FC Argeş a învins-o , vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Dinamo, în etapa a 15-a din Superligă. În ierarhia primei ligi conduce Dinamo

Sursa: Stiri Pe Surse

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