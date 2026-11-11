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Supus unui șoc electric la inimă, cu două zile înainte de meci! Apoi, s-a operat pe cord: ”Nu e tocmai ideal”

d Scris de digi sport
Supus unui șoc electric la inimă, cu două zile înainte de meci! Apoi, s-a operat pe cord: ”Nu e tocmai ideal”
Aosom
Supus unui șoc electric la inimă, cu două zile înainte de meci! Apoi, s-a operat pe cord: ”Nu e tocmai ideal”

Sursa: Digisport

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