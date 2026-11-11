Supus unui șoc electric la inimă, cu două zile înainte de meci! Apoi, s-a operat pe cord: ”Nu e tocmai ideal”

Politică

Schimbare de adresă la vârful statului: Nicușor Dan s-a mutat într-o locuință de protocol 11 Nov 2026

Bloomberg: Rusia a eșuat în încercarea de a înlocui dolarul cu yuanul. Băncile chineze se tem de sancțiunile SUA 11 Nov 2026

Muraru: Pas cu pas, instituțiile statului sunt înțesate de AUR, prin complicitatea PSD 11 Nov 2026

Soluţia propusă de Radu Miruţă, fost ministru al Apărării, pentru „corectarea nedreptăţii” de la pensiile militare 11 Nov 2026

Declarații dure ale deputatului PNL Adrian Mocanu! 11 Nov 2026