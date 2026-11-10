 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Surprinzător! Legendarul Tom Brady a plecat de la Birmingham City

a Scris de aurelian botezatu
Surprinzător! Legendarul Tom Brady a plecat de la Birmingham City
Aosom
Fostul mare jucător de fotbal american Tom Brady (49 de ani) s-a retras de la Birmingham City la doar trei ani după ce a devenit acționar la clubul din Championship. Liderul din Championship a făcut anunțul luni seară, pe rețelele de socializare. „Clubul de fotbal Birmingham City își exprimă sincera recunoștință față de Tom Brady pentru implicarea și sprijinul său neclintit acordat în ultimii trei ani. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech