Surprinzător! Legendarul Tom Brady a plecat de la Birmingham City

Fostul mare jucător de fotbal american Tom Brady (49 de ani) s-a retras de la Birmingham City la doar trei ani după ce a devenit acționar la clubul din Championship. Liderul din Championship a făcut anunțul luni seară, pe rețelele de socializare. „Clubul de fotbal Birmingham City își exprimă sincera recunoștință față de Tom Brady pentru implicarea și sprijinul său neclintit acordat în ultimii trei ani. ...

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