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Sport

Surpriză. Dana White, șeful UFC, a apărut în conferința de presă a președintelui Donald Trump

p Scris de petru mazilu
Surpriză. Dana White, șeful UFC, a apărut în conferința de presă a președintelui Donald Trump
Aosom
Dana White, șeful Ultimate Fighting Championship UFC, a apărut în conferința de presă a președintelui Donald Trump. Apariția a reprezentat o surpriză deoarece despre fostul luptător s-a spus că ar putea fi următorul purtător de cuvânt al Casei Albe.

Sursa: Mediafax Ro

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