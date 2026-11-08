Surpriză de proporții la Inter - Como: David Popovici! Cadoul primit de campionul român

David Popovici (22 de ani), campionul olimpic la înot, a fost prezent duminică seară pe stadionul „Giuseppe Meazza”, la partida dintre Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu (46 de ani), și Como, din etapa a 11-a din Serie A. Prezența înotătorului român a reprezentat una dintre surprizele serii. Inter a publicat pe contul oficial de Instagram mai multe imagini cu David Popovici, invitat special al clubului milanez la confruntarea cu formația lui Fabregas. ...

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