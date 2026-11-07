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Sport

Surpriză! Decizia luată azi de antrenorul lui Eyupspor în privința lui Horațiu Moldovan

r Scris de romeo ene
Surpriză! Decizia luată azi de antrenorul lui Eyupspor în privința lui Horațiu Moldovan
Aosom
Horațiu Moldovan (28 de ani), portarul celor de la Eyupspor, a revenit între buturi sâmbătă, la doar trei zile după ce impresarul său a anunțat că internaționalul român va părăsi formația turcă în perioada de mercato din iarnă. Titularizat de antrenorul Mustafa Dalci, Moldovan nu a reușit să evite înfrângerea echipei sale pe teren propriu, scor 0-2 cu Kocaelispor, în etapa a 11-a din campionatul Turciei. ...

Sursa: Gsp

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