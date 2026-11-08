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Sport

Surpriză în finala turneului WTA la care prima favorită a fost Sorana Cîrstea

t Scris de teodor serban
Surpriză în finala turneului WTA la care prima favorită a fost Sorana Cîrstea
Aosom
Jucătoarea americană de tenis Claire Liu, locul 102 mondial, a câștigat duminică primul titlu din cariera sa, învingând-o categoric pe filipineza Alexandra Eala, locul 17 mondial, cu 6-3, 6-0, în finala turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 283.347 de dolari.

Sursa: Ziare

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