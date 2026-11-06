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Sport

Surpriză în Liga 1: cine a reușit să o bată pe Dinamo

i Scris de iosif pintilie
Surpriză în Liga 1: cine a reușit să o bată pe Dinamo
Aosom
Echipa piteșteană FC Argeș a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formația Dinamo București, în etapa a 15-a din Superligă.

Sursa: Ziare

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