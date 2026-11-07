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Sport

Surpriză în Superliga. Echipa de play-off care a pierdut puncte cu ultima clasată

t Scris de teodor serban
Surpriză în Superliga. Echipa de play-off care a pierdut puncte cu ultima clasată
Aosom
Universitatea Cluj a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu gruparea FK Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă.

Sursa: Ziare

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