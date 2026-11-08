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Sport

Surpriză: Ionuț Radu a refuzat convocarea lui Gică Hagi, apoi a apărut titular la Celta Vigo!

d Scris de digi sport
Surpriză: Ionuț Radu a refuzat convocarea lui Gică Hagi, apoi a apărut titular la Celta Vigo!
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Surpriză: Ionuț Radu a refuzat convocarea lui Gică Hagi, apoi a apărut titular la Celta Vigo!

Sursa: Digisport

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