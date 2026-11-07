 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Surpriză la Liga 2: Dan Petrescu

d Scris de digi sport
Surpriză la Liga 2: Dan Petrescu
Aosom
Dan Petrescu (58 de ani) este liber de contract de un an și jumătate, de când a plecat de la CFR Cluj, dar încă nu se grăbește să revină în circuit.

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech