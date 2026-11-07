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Sport

Surpriză la Timișoara: Iasmin Latovlevici este noul antrenor

a Scris de alexandru atanase
Surpriză la Timișoara: Iasmin Latovlevici este noul antrenor
Aosom
Clubul Politehnica Timișoara a anunțat că începând de vineri noul antrenor al echipei secunde alb-violete este fostul internațional Iasmin Latovlevici.

Sursa: Ziare

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