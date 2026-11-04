 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Surpriză mare în cursa pentru ATP Finals! Șansele lui Djokovic tocmai au crescut considerabil

i Scris de irina aldea
Surpriză mare în cursa pentru ATP Finals! Șansele lui Djokovic tocmai au crescut considerabil
Aosom
Alex De Minaur a fost eliminat de Tomas Martin Etcheverry în turul al doilea al Masters-ului de la Paris, rezultat care îi schimbă radical calculele lui Novak D

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech