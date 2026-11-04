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Surpriză mare la Paris! Buse a obținut victoria carierei, cu Medvedev. Rusul s-a dat în spectacol

i Scris de irina aldea
Surpriză mare la Paris! Buse a obținut victoria carierei, cu Medvedev. Rusul s-a dat în spectacol
Aosom
Ignacio Buse a produs surpriza zilei la Paris, unde l-a eliminat pe Daniil Medvedev, al cincilea favorit al turneului, cu 6-4, 6-4. Peruanul de 22 de ani a obți

Sursa: Eurosport Romania

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