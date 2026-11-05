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Surpriza pregătită de FCSB pentru duelul împotriva Corvinului! Un jucător va fi titular în premieră

d Scris de dani morar
Surpriza pregătită de FCSB pentru duelul împotriva Corvinului! Un jucător va fi titular în premieră
Aosom
Laurențiu Reghecampf are bătăi de cap în alcătuirea primului 11. Ricardo Pădurariu (19 ani), fotbalistul pe care tehnicianul se baza pentru îndeplinirea regulii

Sursa: Eurosport Romania

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