Surprizele din lotul lui Gheorghe Hagi pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. Cine lipsește

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia-Herțegovina. Pentru aceste două jocuri, selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceştia evoluează la cluburi din străinătate şi 8 din campionatul intern, potrivit FRF.

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