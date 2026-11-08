 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Surprizele din lotul lui Gheorghe Hagi pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. Cine lipsește

ș Scris de ștefana radu
Surprizele din lotul lui Gheorghe Hagi pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. Cine lipsește
Aosom
Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia-Herțegovina. Pentru aceste două jocuri, selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceştia evoluează la cluburi din străinătate şi 8 din campionatul intern, potrivit FRF.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech