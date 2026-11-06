Suspendat cu Valencia, Realul l-a trimis pe Vinicius Junior la 6.000 de kilometri de Madrid

Atacantul lui Real Madrid, Vinicius Junior, nu va evolua în partida de sâmbătă din deplasare cu Valencia, meci în care își ispășește ultima etapă din suspendarea de patru jocuri primită după cartonașul roșu primit în duelul cu Villarreal, 1-0, disputat pe 10 octombrie. În loc să fie la Valencia sau la Madrid, Vinicius își va petrece weekendul la aproape 6.000 de kilometri distanță. ...

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