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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Svitolina, dărâmată înainte de Turneul Campioanelor: "Nu e vreun lucru complet fericit în viața mea"

c Scris de cristian mihală
Svitolina, dărâmată înainte de Turneul Campioanelor: "Nu e vreun lucru complet fericit în viața mea"
Aosom
Elina Svitolina a părut destul de afectată de tot ce i s-a întâmplat în ultimul timp, în conferinţa de presă de dinainte de Turneul Campioanelor. Ucraineanca a

Sursa: Eurosport Romania

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