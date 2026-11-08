Tabloul pentru Turneul Campionilor e complet. Ultimul bilet, adjudecat după un scenariu de film

Bătălia pentru ultimul mare trofeu al sezonului din tenisul masculin are distribuția completă. Opt jucători și-au câștigat dreptul de a participa la ATP Finals 2026, competiție care va avea loc în perioada 15-22 noiembrie, la Torino, în Italia.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗