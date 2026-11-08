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Sport

Tabloul pentru Turneul Campionilor e complet. Ultimul bilet, adjudecat după un scenariu de film

p Scris de paul bardașu
Tabloul pentru Turneul Campionilor e complet. Ultimul bilet, adjudecat după un scenariu de film
Aosom
Bătălia pentru ultimul mare trofeu al sezonului din tenisul masculin are distribuția completă. Opt jucători și-au câștigat dreptul de a participa la ATP Finals 2026, competiție care va avea loc în perioada 15-22 noiembrie, la Torino, în Italia.

Sursa: Jurnalul Ro

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