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Sport

Tahirys Dos Santos, supraviețuitor al incendiului de la Crans-Montana, a fost împrumutat de FC Metz la Thionville

d Scris de diana pană
Tahirys Dos Santos, supraviețuitor al incendiului de la Crans-Montana, a fost împrumutat de FC Metz la Thionville
Aosom
Tahirys Dos Santos, fotbalist aflat sub contract cu FC Metz şi supravieţuitor al incendiului de la Crans-Montana, a fost împrumutat la gruparea de liga a treia Thionville, până la finalul sezonului

Sursa: Stiri Pe Surse

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