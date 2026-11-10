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Sport

Tânăra atletă din România, în finală la Jocurile Olimpice de la Dakar. Cum s-a descurcat

t Scris de teodor serban
Tânăra atletă din România, în finală la Jocurile Olimpice de la Dakar. Cum s-a descurcat
Aosom
Atleta Delia Aștefănoaie s-a clasat, marți, pe locul 6 în finală la 400 metri garduri, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar.

Sursa: Ziare

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