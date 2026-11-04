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Sport

TAS: Gimnasta Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani

a Scris de andreea orosz
TAS: Gimnasta Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani
Aosom
Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) anunţă că a admis parţial cererea privind proceduri disciplinare formulată de World Gymnastics împotriva gimnastei Ana Maria Bărbosu, referitoare la trei cazuri de nerespectare a obligaţiei de a comunica localizarea pentru testele antidoping.

Sursa: Rfi

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