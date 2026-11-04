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TAS n-a avut milă de Ana Bărbosu. Gimnasta nu scapă de suspendarea pentru dopaj

o Scris de onuț buzoianu
TAS n-a avut milă de Ana Bărbosu. Gimnasta nu scapă de suspendarea pentru dopaj
Aosom
Ana Maria Bărbosu (20 de ani), medaliată cu bronz la sol în cadrul Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și campioană europeană în 2025, a primit o suspendare definitivă de doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping.

Sursa: Jurnalul Ro

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