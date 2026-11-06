 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Teleferic și pârtie de schi pe Cernegura. Propunerea unui profesor din Piatra-Neamț, în 1968

r Scris de redacția ziar piatra-neamț
Teleferic și pârtie de schi pe Cernegura. Propunerea unui profesor din Piatra-Neamț, în 1968
Aosom
În 1968, profesorul C. Săvinescu propunea cabană, pârtie și teleferic pe Cernegura. Ce prevedea ideea publicată în presa locală. Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech