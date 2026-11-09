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Tenismanul român Filip Cristian Jianu a câştigat turneul ITF de la Antalya (M15)

d Scris de daniel mihai dragomir
Tenismanul român Filip Cristian Jianu a câştigat turneul ITF de la Antalya (M15)
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Tenismanul român Filip Cristian Jianu a câştigat turneul ITF de la Antalya (M15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminică.

Sursa: Stiri Pe Surse

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