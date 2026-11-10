Tensiuni din cauza salariului lui Musiala » Matthias Sammer: „Pentru Jamal e o catastrofă”

Declarațiile recente ale președintelului de onoare al lui Bayern, Uli Hoeness, cu privire la salariul lui Jamal Musiala fac valuri în fotbalul german. Jamal Musiala a fost mai mult accidentat sau bolnav în ultimii doi ani, după ce Bayern i-a făcut un salariu-monstru, 25 de milioane de euro pe sezon, iar Hoeness a fost extrem de tranșant duminică. Uli Hoeness: „Imaginați-vă că Bayern i-ar pune la îndoială contractul lui Jamal Musiala” „Cu el, suntem într-o dilemă. ...

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