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Sport

Tensiuni la CM de hochei pe gheață: Elveția refuză să joace împotriva Rusiei

b Scris de bogdan antonescu
Tensiuni la CM de hochei pe gheață: Elveția refuză să joace împotriva Rusiei
Aosom
Federația Elvețiană de Hochei nu se retrage de la CM de Juniori din Canada, dar refuză meciul cu Rusia. Află ce decizie a luat Ottawa privind vizele

Sursa: Stiri Pe Surse

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