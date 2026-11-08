The Expendables 11

FCSB s-a gândit să-și celebreze un sezon de excepție cu o paradă a jucătorilor sub formă de supereroi. Doar un an mai târziu, supereroii lui Becali au îmbătrânit cât alții în zece, sunt expirați, ridicoli, patronul deja a pus pe ei eticheta de Expendables. Becali i-ar vinde pe toți, dar nu-i nimeni interesat. Pe FCSB o bate cine vrea și cine nu vrea. ...

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