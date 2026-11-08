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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

The Expendables 11

m Scris de mihai mironică
The Expendables 11
Aosom
FCSB s-a gândit să-și celebreze un sezon de excepție cu o paradă a jucătorilor sub formă de supereroi. Doar un an mai târziu, supereroii lui Becali au îmbătrânit cât alții în zece, sunt expirați, ridicoli, patronul deja a pus pe ei eticheta de Expendables. Becali i-ar vinde pe toți, dar nu-i nimeni interesat. Pe FCSB o bate cine vrea și cine nu vrea. ...

Sursa: Gsp

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