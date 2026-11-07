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Sport

„Tigroaicele” n-au avut replică, Brest s-a impus la scor. Gloria Bistrița joacă mâine cu Podravka

v Scris de valentin-marian burlacu
„Tigroaicele” n-au avut replică, Brest s-a impus la scor. Gloria Bistrița joacă mâine cu Podravka
Aosom
Misiune dură pentru echipa feminină de handbal CSM Bucureşti în etapa cu numărul 7 din Liga Campionilor. Vicecampioana României a fost surclasată (25-40) de echipa franceză Brest Bretagne Handball, în deplasare.

Sursa: Adevarul

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