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Sport

Titularii de la UTA, la unison după eșecul cu Petrolul: „Nu meritam. Universul a echilibrat”

a Scris de adrian duţă
Titularii de la UTA, la unison după eșecul cu Petrolul: „Nu meritam. Universul a echilibrat”
Aosom
Alexandru Benga (fundaș central) și Marius Coman (atacant), titularii de la UTA, au analizat eșecul cu Petrolul, scor 0-1, din deschiderea etapei 15 a Superligii. Alexandru Benga a declarat că UTA nu merita să piardă, având în vedere ocaziile ratate de arădeni. De asemenea, Marius Coman a spus că Petrolul a câștigat cu noroc la Arad. Alexandru Benga: „Nu meritam să pierdem. Ei au gestionat mai bine momentele decisive” „Nu meritam să pierdem. ...

Sursa: Gsp

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