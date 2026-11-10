Titularul de la FCSB e așteptat să semneze prelungirea contractului: „Normal că fac asta!”

Juri Cisotti (33 de ani) ar urma să primească o ofertă de prelungire a contractului cu FCSB. Mijlocașul italian va intra în ultimele șase luni ale înțelegerii în această iarnă, iar Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a anunțat că intenționează să-i propună continuarea colaborării. Titular de bază în echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, Cisotti se bucură și de aprecierea finanțatorului. ...

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