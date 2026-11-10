 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Titularul de la FCSB e așteptat să semneze prelungirea contractului: „Normal că fac asta!”

r Scris de romeo ene
Titularul de la FCSB e așteptat să semneze prelungirea contractului: „Normal că fac asta!”
Aosom
Juri Cisotti (33 de ani) ar urma să primească o ofertă de prelungire a contractului cu FCSB. Mijlocașul italian va intra în ultimele șase luni ale înțelegerii în această iarnă, iar Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a anunțat că intenționează să-i propună continuarea colaborării. Titular de bază în echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, Cisotti se bucură și de aprecierea finanțatorului. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech