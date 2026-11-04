Toate cele trei echipe U17 au pierdut!

Campionatul feminin de handbal U17 s-a reluat după o pauză de două săptămâni, însă etapa a VI-a nu a fost una favorabilă reprezentantelor județului Satu Mare. Toate cele trei formații sătmărene au înregistrat înfrângeri în meciurile disputate sâmbătă, două dintre ele pe teren propriu, la Căpleni. Cea...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗