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Sport

Toate cele trei echipe U17 au pierdut!

c Scris de cristi
Toate cele trei echipe U17 au pierdut!
Aosom
Campionatul feminin de handbal U17 s-a reluat după o pauză de două săptămâni, însă etapa a VI-a nu a fost una favorabilă reprezentantelor județului Satu Mare. Toate cele trei formații sătmărene au înregistrat înfrângeri în meciurile disputate sâmbătă, două dintre ele pe teren propriu, la Căpleni. Cea...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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