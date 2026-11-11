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Toni Kroos s-a uitat ”peste gard” la Barcelona și nu s-a ferit să o spună: ”Mi-e foarte greu să-mi imaginez”

d Scris de digi sport
Toni Kroos s-a uitat ”peste gard” la Barcelona și nu s-a ferit să o spună: ”Mi-e foarte greu să-mi imaginez”
Aosom
Toni Kroos s-a uitat ”peste gard” la Barcelona și nu s-a ferit să o spună: ”Mi-e foarte greu să-mi imaginez”

Sursa: Digisport

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