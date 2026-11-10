Toto Wolff: „Kimi Antonelli nu este încă Senna, dar poate că este Senninha”

Toto Wolff, acționarul-director de la Mercedes, a vorbit despre comparațiile care au început să se facă între Kimi Antonelli și Ayrton Senna, pilotul brazilian legendar din istoria Formulei 1. Kimi Antonelli a câștigat titlul în Formula 1 în acest sezon, iar oamenii au început să-l compare cu Ayrton Senna datorită pilotajului dominant, dar și datorită asemănării fizice dintre cei doi. ...

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