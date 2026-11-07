 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Tragedie la un raliu din Italia. Un pilot în vârstă de 50 de ani a murit. Cursa a fost anulată

P Scris de Petre Apostol
Tragedie la un raliu din Italia. Un pilot în vârstă de 50 de ani a murit. Cursa a fost anulată
Aosom
Accidentul s-a produs pe a doua prob special a raliului, în zona Pulica, pe teritoriul comunei Montespertoli, provincia Florena.
Potrivit publicaiei italiene La Nazione, pilotul, originar din Toscan… [+1013 chars]

Sursa: mediafax.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech