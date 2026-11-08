Trageri loto duminică, 8 noiembrie. Report de peste 3,47 milioane de lei la 6/49

Duminică, 8 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 17.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

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