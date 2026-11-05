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Transilvania, în topul celor 7 destinații spectaculoase pentru o vacanță de iarnă fără schi în Europa

a Scris de anastasia paul
Transilvania, în topul celor 7 destinații spectaculoase pentru o vacanță de iarnă fără schi în Europa
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Sezonul rece nu înseamnă doar schi și snowboard. Europa oferă multe destinații în care iubitorii de iarnăse bucură de peisaje spectaculoase, drumeții pe zăpadă, admiră aurora boreală, explorează peșteri de gheață sau participă la aventuri cu sănii trase de câini husky. Transilvania se află pe locul 4 în topul celor mai frumoase destinații de pe vechiul continent.

Sursa: Jurnalul Ro

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