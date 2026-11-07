De la plimbări cu sania trasă de câini husky în Laponia la drumeții cu rachete de zăpadă prin Piatra Craiului, opt destinații europene oferă activități de iarnă pentru cei care nu schiază, cu prețuri de la câțiva euro la peste 1.000 de lire sterline de persoană. The post Transilvania, pe lista celor mai bune vacanțe de iarnă din Europa pentru cei care nu schiază. Drumeții cu rachete de zăpadă în Piatra Craiului, pe teritoriul urșilor și al lupilor appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗