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Trei cuvinte! Cum s-a rezumat Simeone la Julian Alvarez, care ”și-a bătut joc” în Atletico - Barcelona 1-2

d Scris de digi sport
Trei cuvinte! Cum s-a rezumat Simeone la Julian Alvarez, care ”și-a bătut joc” în Atletico - Barcelona 1-2
Aosom
Trei cuvinte! Cum s-a rezumat Simeone la Julian Alvarez, care ”și-a bătut joc” în Atletico - Barcelona 1-2

Sursa: Digisport

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