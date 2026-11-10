Sportivii CSM Lugoj au cucerit trei medalii de bronz la Finala Campionatului Național Individual de Lupte – Seniori U23, desfășurată la Onești. Rezultatele delegației lugojene [...] Articolul Trei medalii de bronz și locul al treilea pe echipe pentru CSM Lugoj la Naționalele de lupte U23 a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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