 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Trei medalii de bronz și locul al treilea pe echipe pentru CSM Lugoj la Naționalele de lupte U23

n Scris de nicolae silade
Trei medalii de bronz și locul al treilea pe echipe pentru CSM Lugoj la Naționalele de lupte U23
Aosom
Sportivii CSM Lugoj au cucerit trei medalii de bronz la Finala Campionatului Național Individual de Lupte – Seniori U23, desfășurată la Onești. Rezultatele delegației lugojene [...] Articolul Trei medalii de bronz și locul al treilea pe echipe pentru CSM Lugoj la Naționalele de lupte U23 a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech