Trei pe un loc » Și-au revenit înaintea meciului cu Universitatea Craiova

În timp ce Universitatea Craiova, campioana României, a câștigat joi seara pe teren propriu confruntarea cu Egnatia, din runda a treia a grupei de Conference League, scor 2-0, viitoarele adversare au înregistrat și ele rezultate pozitive. Craiova a ajuns la borna 7 în clasament, după primele trei meciuri. Tot 7 puncte au și Brighton, respectiv FC Copenhaga, două dintre viitoarele adversare, așa că lupta se anunță una teribilă de acum înainte pentru campioana României. ...

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