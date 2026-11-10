Echipa de volei U15 a CSM Lugoj a câștigat toate cele trei meciuri disputate în cadrul celui de-al doilea turneu al campionatului, găzduit la Lugoj. [...] Articolul Trei victorii cu 3–0 pentru voleibalistele U15 ale CSM Lugoj, la turneul de pe teren propriu a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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