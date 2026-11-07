 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Tricolorele mici se opresc în sferturi la Cairo: România - Cehia 0-3 în Cupa BJK

b Scris de bogdan antonescu
Tricolorele mici se opresc în sferturi la Cairo: România - Cehia 0-3 în Cupa BJK
Aosom
Echipa de tenis a României a fost învinsă de Cehia cu 3-0 în sferturile de finală ale Cupei Billie Jean King pentru junioare, în turneul de la Cairo.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech