Trump i-a oferit şefului UFC, Dana White, postul de secretar de presă al Casei Albe: "Un luptător şi războinic redutabil"

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că i-a cerut directorului executiv al UFC, Dana White, să ocupe funcţia de secretar de presă al Casei Albe şi că l-a rugat pe celebrul promotor de lupte să-şi aducă şi câţiva asistenţi.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗