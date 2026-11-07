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Sport

Trump i-a oferit şefului UFC, Dana White, postul de secretar de presă al Casei Albe: "Un luptător şi războinic redutabil"

a Scris de andreea năstase
Trump i-a oferit şefului UFC, Dana White, postul de secretar de presă al Casei Albe: "Un luptător şi războinic redutabil"
Aosom
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că i-a cerut directorului executiv al UFC, Dana White, să ocupe funcţia de secretar de presă al Casei Albe şi că l-a rugat pe celebrul promotor de lupte să-şi aducă şi câţiva asistenţi.

Sursa: Stiri Pe Surse

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