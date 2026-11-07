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Sport

Trump i-a oferit șefului UFC un post la Casa Albă. Ce post ar putea primi Dana White

i Scris de iosif pintilie
Trump i-a oferit șefului UFC un post la Casa Albă. Ce post ar putea primi Dana White
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Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că i-a cerut directorului executiv al UFC, Dana White, să ocupe funcția de secretar de presă al Casei Albe și că l-a rugat pe celebrul promotor de lupte să-și aducă și câțiva asistenți „chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră”, relatează The Guardian și Reuters.

Sursa: Ziare

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