Trump i-a oferit șefului UFC un post la Casa Albă. Ce post ar putea primi Dana White

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că i-a cerut directorului executiv al UFC, Dana White, să ocupe funcția de secretar de presă al Casei Albe și că l-a rugat pe celebrul promotor de lupte să-și aducă și câțiva asistenți „chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră”, relatează The Guardian și Reuters.

Distribuie: Facebook Instagram