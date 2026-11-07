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Sport

Trump vrea să-l numească pe șeful UFC secretar de presă al Casei Albe: „Un luptător violent și războinic”

n Scris de narcis ghiurca
Trump vrea să-l numească pe șeful UFC secretar de presă al Casei Albe: „Un luptător violent și războinic”
Aosom
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis sâmbătă, 7 noiembrie, că i-a cerut directorului executiv al UFC, Dana White, să ocupe funcţia de secretar de presă al Casei Albe.

Sursa: Adevarul

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